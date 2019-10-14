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***DIRIT* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

14.10.2019 18:33
GÜNCEL HABERLER

***DIRIT******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz Diriliş Tekstil San.ve Tic.A.Ş. ile ilgili yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir.
 (Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793154


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