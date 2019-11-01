***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2019 20:07
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 174.265 174.265 2.021.231 -4.938.539 4.749.630 -188.909 24.846.002 24.846.002
Transferler
198.161 4.551.469 -4.749.630 -198.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.592 -41.592 4.636.667 4.636.667 4.598.075 4.598.075
Dönem Karı (Zararı)
4.636.667 4.636.667 4.639.667 4.639.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.592 -41.592 -41.592 -41.592
Kar Payları
-819.280 -819.280 -819.280 -819.280
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 132.673 132.673 2.219.392 -1.206.350 4.639.667 3.433.317 28.624.797 28.624.797
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 29.590.130 29.590.130
Transferler
799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.331 75.331 2.896.527 2.896.527 2.896.527 2.971.858
Dönem Karı (Zararı)
2.896.527 2.896.527 2.896.527 2.896.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
75.331 75.331 75.331 75.331
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 275.840 275.840 3.018.735 1.565.470 2.841.931 4.407.401 28.561.988 28.561.988
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.198.538 1.025.707
Dönem Karı (Zararı)
2.896.527 4.639.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.547.039 11.903.727
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 3.804.956 3.428.358
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-55.131 218.443
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -55.131 218.443
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.956.070 1.474.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.956.070 1.474.701
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
990.878 1.067.751
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -63.436 -41.677
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.006.204 823.940
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -155.764 -94.047
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 203.874 379.535
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 544.129 6.031.865
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-307.458 214.605
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -307.458 214.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -386.405 -531.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.345.785 -12.514.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.171.565 -5.873.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.171.565 -5.873.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.697 38.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.697 38.438
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.114.499 -5.347.788
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.097.677 -1.400.456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.760.721 -1.328.124
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -248.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.760.721 -1.079.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -662.416 1.009.237
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.544.269 74.053
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.838 108.981
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.517.431 -34.928
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -474.720 557.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
428.371 -244.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -299.120 -829.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 727.491 585.241
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.789.351 4.029.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -571.532 -3.095.477
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -19.281 91.890
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.672.891 -4.164.529
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 132
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.808.250 -4.164.661
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
135.359 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
135.359 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.278.041 534.478
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.150.859 5.229.067
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.572.039 -3.313.396
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -190.723 0
Ödenen Temettüler
-4.000.000 -819.280
Ödenen Faiz
-729.574 -605.693
Alınan Faiz
63.436 43.780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.752.394 -2.604.344
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
494.607 -41.592
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.257.787 -2.645.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.777.671 5.464.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.519.884 2.818.190
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.519.884 2.777.671
Ticari Alacaklar
26.430.823 24.410.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.430.823 24.410.175
Diğer Alacaklar
211.286 115.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 211.286 115.589
Türev Araçlar
25 307.458 0
Stoklar
7 18.362.684 21.422.052
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.003.966 906.289
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.489.232 1.190.112
ARA TOPLAM
50.325.333 50.821.888
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.325.333 50.821.888
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
20.144 17.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 20.144 17.580
Maddi Duran Varlıklar
11 32.044.054 29.693.904
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.956.393 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 920.337 1.007.366
Peşin Ödenmiş Giderler
8 500.989 636.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 2.016.161 1.614.043
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.458.078 32.969.241
TOPLAM VARLIKLAR
87.783.411 83.791.129
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.784.164 3.616.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.784.164 3.616.800
Banka Kredileri
4 2.782.620 3.616.800
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.544 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.613.031 6.846.614
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
432.058 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 432.058 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.180.973 6.846.614
Banka Kredileri
4 5.180.973 6.846.614
Ticari Borçlar
22.840.491 17.180.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 22.840.491 17.180.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.832.458 2.494.874
Diğer Borçlar
2.458.882 914.613
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 2.345.722 828.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 113.160 86.322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 455.619 930.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 774 4.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.166.051 1.119.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.239.754 920.844
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 926.297 198.806
ARA TOPLAM
38.151.470 33.107.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.151.470 33.107.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.239.127 12.328.556
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.745.452 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,24 1.745.452 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.493.675 12.328.556
Banka Kredileri
4 9.493.675 12.328.556
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.830.826 8.765.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.830.826 8.765.198
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.069.953 21.093.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.221.423 54.200.999
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.561.988 29.590.130
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.332.193 -4.332.193
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.332.193 -4.332.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.332.193 -4.332.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
275.840 200.509
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 275.840 200.509
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.018.735 2.219.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.565.470 -1.206.350
Net Dönem Karı veya Zararı
2.896.527 7.571.163
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.561.988 29.590.130
TOPLAM KAYNAKLAR
87.783.411 83.791.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 84.518.331 85.703.157 30.082.743 30.945.122
Satışların Maliyeti
17 -65.245.440 -60.875.382 -23.609.536 -20.953.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.272.891 24.827.775 6.473.207 9.991.252
BRÜT KAR (ZARAR)
19.272.891 24.827.775 6.473.207 9.991.252
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.238.264 -6.496.449 -3.269.564 -2.088.105
Pazarlama Giderleri
18 -7.988.889 -7.499.510 -2.831.314 -2.987.105
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -296.543 -1.057.101 -116.960 -298.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.207.040 11.965.034 465.576 7.225.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.752.574 -4.299.584 -1.012.126 -2.103.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.203.661 17.440.165 -291.181 9.739.730
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.203.661 17.440.165 -291.181 9.739.730
Finansman Giderleri
21 -1.693.539 -13.332.494 1.174.130 -8.541.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.510.122 4.107.671 882.949 1.197.852
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
386.405 531.996 41.808 365.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -15.713 -25.651 -4.026 -10.520
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 402.118 557.647 45.834 376.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.896.527 4.639.667 924.757 1.563.363
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.896.527 4.639.667 924.757 1.563.363
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.896.527 4.639.667 924.757 1.563.363
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,29000000 0,46000000 0,09000000 0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
75.331 -41.592 -10.642 -39.410
Yabancı Para Çevrim Farkları
75.331 -41.592 -10.642 -39.410
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
75.331 -41.592 -10.642 -39.410
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.331 -41.592 -10.642 -39.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.971.858 4.598.075 914.115 1.523.953
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.971.858 4.598.075 914.115 1.523.953
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796240
BIST