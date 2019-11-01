***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 174.265 174.265 2.021.231 -4.938.539 4.749.630 -188.909 24.846.002 24.846.002Transferler198.161 4.551.469 -4.749.630 -198.161 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.592 -41.592 4.636.667 4.636.667 4.598.075 4.598.075Dönem Karı (Zararı)4.636.667 4.636.667 4.639.667 4.639.667Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-41.592 -41.592 -41.592 -41.592Kar Payları-819.280 -819.280 -819.280 -819.280Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 132.673 132.673 2.219.392 -1.206.350 4.639.667 3.433.317 28.624.797 28.624.797Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 29.590.130 29.590.130Transferler799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)75.331 75.331 2.896.527 2.896.527 2.896.527 2.971.858Dönem Karı (Zararı)2.896.527 2.896.527 2.896.527 2.896.527Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)75.331 75.331 75.331 75.331Kar Payları-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler16 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 275.840 275.840 3.018.735 1.565.470 2.841.931 4.407.401 28.561.988 28.561.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.198.538 1.025.707Dönem Karı (Zararı)2.896.527 4.639.667Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.547.039 11.903.727Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 3.804.956 3.428.358Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-55.131 218.443Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -55.131 218.443Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.956.070 1.474.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.956.070 1.474.701Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler990.878 1.067.751Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -63.436 -41.677Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 1.006.204 823.940Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 -155.764 -94.047Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 203.874 379.535Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 544.129 6.031.865Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-307.458 214.605Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -307.458 214.605Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -386.405 -531.996İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.345.785 -12.514.100Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.171.565 -5.873.158İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.171.565 -5.873.158Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-95.697 38.438İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-95.697 38.438Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.114.499 -5.347.788Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -1.097.677 -1.400.456Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.760.721 -1.328.124İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -248.394İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.760.721 -1.079.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -662.416 1.009.237Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.544.269 74.053İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26.838 108.981İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.517.431 -34.928Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -474.720 557.887İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler428.371 -244.189Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9 -299.120 -829.430Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 727.491 585.241Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.789.351 4.029.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -571.532 -3.095.477Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -19.281 91.890YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.672.891 -4.164.529Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 132Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 132Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.808.250 -4.164.661Verilen Nakit Avans ve Borçlar135.359 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar135.359 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.278.041 534.478Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.150.859 5.229.067Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.572.039 -3.313.396Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -190.723 0Ödenen Temettüler-4.000.000 -819.280Ödenen Faiz-729.574 -605.693Alınan Faiz63.436 43.780YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.752.394 -2.604.344Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi494.607 -41.592NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.257.787 -2.645.936DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.777.671 5.464.126DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.519.884 2.818.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.519.884 2.777.671Ticari Alacaklar26.430.823 24.410.175İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 26.430.823 24.410.175Diğer Alacaklar211.286 115.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 211.286 115.589Türev Araçlar25 307.458 0Stoklar7 18.362.684 21.422.052Peşin Ödenmiş Giderler8 2.003.966 906.289Diğer Dönen Varlıklar9 1.489.232 1.190.112ARA TOPLAM50.325.333 50.821.888TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.325.333 50.821.888DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.144 17.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 20.144 17.580Maddi Duran Varlıklar11 32.044.054 29.693.904Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.956.393 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 920.337 1.007.366Peşin Ödenmiş Giderler8 500.989 636.348Ertelenmiş Vergi Varlığı22 2.016.161 1.614.043TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.458.078 32.969.241TOPLAM VARLIKLAR87.783.411 83.791.129KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.784.164 3.616.800İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.784.164 3.616.800Banka Kredileri4 2.782.620 3.616.800Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.544 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.613.031 6.846.614İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları432.058 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 432.058 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.180.973 6.846.614Banka Kredileri4 5.180.973 6.846.614Ticari Borçlar22.840.491 17.180.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 22.840.491 17.180.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.832.458 2.494.874Diğer Borçlar2.458.882 914.613İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 2.345.722 828.291İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 113.160 86.322Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 455.619 930.339Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 774 4.342Kısa Vadeli Karşılıklar2.166.051 1.119.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.239.754 920.844Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 926.297 198.806ARA TOPLAM38.151.470 33.107.245TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.151.470 33.107.245UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.239.127 12.328.556İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.745.452 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,24 1.745.452 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.493.675 12.328.556Banka Kredileri4 9.493.675 12.328.556Uzun Vadeli Karşılıklar9.830.826 8.765.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 9.830.826 8.765.198TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.069.953 21.093.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER59.221.423 54.200.999ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.561.988 29.590.130Ödenmiş Sermaye16 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 15.137.609 15.137.609Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.332.193 -4.332.193Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.332.193 -4.332.193Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -4.332.193 -4.332.193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)275.840 200.509Yabancı Para Çevrim Farkları16 275.840 200.509Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 3.018.735 2.219.392Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.565.470 -1.206.350Net Dönem Karı veya Zararı2.896.527 7.571.163TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.561.988 29.590.130TOPLAM KAYNAKLAR87.783.411 83.791.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 84.518.331 85.703.157 30.082.743 30.945.122Satışların Maliyeti17 -65.245.440 -60.875.382 -23.609.536 -20.953.870TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.272.891 24.827.775 6.473.207 9.991.252BRÜT KAR (ZARAR)19.272.891 24.827.775 6.473.207 9.991.252Genel Yönetim Giderleri18 -8.238.264 -6.496.449 -3.269.564 -2.088.105Pazarlama Giderleri18 -7.988.889 -7.499.510 -2.831.314 -2.987.105Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -296.543 -1.057.101 -116.960 -298.208Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 4.207.040 11.965.034 465.576 7.225.178Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.752.574 -4.299.584 -1.012.126 -2.103.282ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.203.661 17.440.165 -291.181 9.739.730FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.203.661 17.440.165 -291.181 9.739.730Finansman Giderleri21 -1.693.539 -13.332.494 1.174.130 -8.541.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.510.122 4.107.671 882.949 1.197.852Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri386.405 531.996 41.808 365.511Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -15.713 -25.651 -4.026 -10.520Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 402.118 557.647 45.834 376.031SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.896.527 4.639.667 924.757 1.563.363DÖNEM KARI (ZARARI)2.896.527 4.639.667 924.757 1.563.363Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.896.527 4.639.667 924.757 1.563.363Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,29000000 0,46000000 0,09000000 0,16000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar75.331 -41.592 -10.642 -39.410Yabancı Para Çevrim Farkları75.331 -41.592 -10.642 -39.410Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)75.331 -41.592 -10.642 -39.410DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.331 -41.592 -10.642 -39.410TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.971.858 4.598.075 914.115 1.523.953Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.971.858 4.598.075 914.115 1.523.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796240BIST