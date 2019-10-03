***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2019 18:45
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 03.10.2019 tarih ve 2019/18 kararıyla Şirketimiz'de Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerine Osman Zeki Sever getirilmiştir. Osman Zeki Sever görevlerine 14 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.
İTÜ Makine Fakültesi mezunu olan Osman Zeki Sever, 1992 senesinde MBA derecesi almış olup, 1987 senesinden beri otomotiv sektöründe değişik görevler üstlenmiştir. Bu süre boyunca, Oyak Renault A.Ş., Ram Dış Ticaret, Ford Otosan A.Ş., Karsan A.Ş. ve Tırsan A.Ş. de görev yapmıştır.
Karsan A.Ş.'nde Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, Tırsan A.Ş.'nde Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra, 2009 – 2014 arasında Mısır'da yerleşik GBAuto şirketinde sırasıyla ticari araçlardan sorumlu COO, İş Geliştirme ve Strateji C Level ve son olarak da GBAuto Grubu Dep. COO'su olarak çalışmıştır. Şubat 2015'ten sonra ise Otomotiv Sanayii Derneği Genel Sekreteri olarak görev almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790057
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