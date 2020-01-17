***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 13:25
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından işyerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirketimiz'e bildirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813347
BIST
14:36121.256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 255,39
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
14:365,8723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0154
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8785
En Düşük
5,8463
14:366,5237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
14:36293,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,04
|Açılış
|: 293,70
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
294,29
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,53
|16.773.746
|% 18,46
|
|DERIM
|9,12
|17.418.701
|% 15,01
|
|GEDIK
|8,13
|11.193.777
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,00
|125.108.597
|% 13,95
|
|BNTAS
|3,78
|280.270.190
|% 13,51
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,04
|1.310.881.489
|% -0,07
|
|KRDMD
|3,00
|483.863.291
|% -0,33
|
|PGSUS
|73,65
|389.681.961
|% -2,58
|
|PETKM
|4,02
|389.606.777
|% 0,25
|
|BNTAS
|3,78
|280.270.190
|% 13,51
|
|KRDMD
|3,00
|483.863.291
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,65
|221.214.249
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,86
|213.050.403
|% 4,49
|
|PETKM
|4,02
|389.606.777
|% 0,25
|
|THYAO
|15,04
|1.310.881.489
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6286
|7,6669
|% -0,08
|
|Frank
|6,0438
|6,0802
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5599
|1,5677
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|2,45
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.942
|1.972
|6,00
|
|Tam
|1.936
|1.985
|8,93
|
|Yarım
|936
|960
|4,32
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|65,08
|65,08
|0,46
|
Seans Raporu
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14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 357, 42 artarak (% 0.31 ) 115, 518
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EUKYO, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:46
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