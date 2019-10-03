***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2019 18:44
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
ir@ditas.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Anıl Deniz Gültekin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 25.01.2019 0 212 997 03 00 anilgultekin@ditas.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 703425
İrem Taşkın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.01.2019 0 212 997 03 00 iremtaskin@ditas.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790056
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