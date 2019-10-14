***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET CAN KARABAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları. Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil -TOLGA BABALI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 04.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil -OSMAN ZEKİ SEVER Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 14.10.2019 İcrada Görevli Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır. Evet - Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi(İcra Kurulu Başkanı)UĞUR TEVFİK DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ,Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Evet - Bağımsız Üye Şirketin kurumsal web sitesi http://www.ditas.com.tr / Kurumsal Yönetim / Yönetim kurulu bölümünde yeralmaktadır. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı.Salih Ertör Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.08.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Evet - Bağımsız Üye Şirketin kurumsal web sitesi http://www.ditas.com.tr / Kurumsal Yönetim / Yönetim kurulu bölümünde yeralmaktadır. Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği.AHMET FATİH TAMAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2019 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır. Grup dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Şirketin kurumsal web sitesi http://www.ditas.com.tr / Kurumsal Yönetim / Yönetim kurulu bölümünde yeralmaktadır. Değerlendirildi Hayır -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN ZEKİ SEVER Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.SÜLEYMAN GÖKALP Mali ve İdari İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Mali İşler Müdürlüğü Bulunmamaktadır.MUSTAFA BAKIR Satış ve Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.ÖMER BATUHAN KIZILIŞIK Fabrika Operasyon Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyeliği Bulunmamaktadır.MUSTAFA TAŞ ArGe ve Teknoloji Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici ArGe Müdürü Bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793172BIST