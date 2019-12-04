***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN ZEKİ SEVER Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.SÜLEYMAN GÖKALP Mali ve İdari İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Mali İşler Müdürlüğü Bulunmamaktadır.MUSTAFA BAKIR Satış ve Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.MUSTAFA TAŞ ArGe ve Teknoloji Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici ArGe Müdürü Bulunmamaktadır.TEZAY KARTAL Üretim Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim ve Bakım Onarım Grup Müdürü, ArGe ve Üretim Grup Müdürü Bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801854BIST