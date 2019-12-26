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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.12.2019 18:39
GÜNCEL HABERLER



***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ditaş America LLC Otomotiv tedarik sanayi ürünlerinin satış ve pazarlaması 100000 100000 USD 100 Bağlı Ortaklık
D Stroy Ltd. Otomotiv tedarik sanayi ürünlerinin satış ve pazarlaması 3500000 3500000 RUB 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805434


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 4,38 147.613.895 % 20,00  
SMART 11,35 214.627.298 % 19,98  
QNBFB 43,24 15.298.314 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.312.776 % 14,96  
INFO 6,08 119.314 % 14,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6975 7,7361 % 0,35  
Frank 1,5767 1,5846 % -0,10  
Riyal 287,9960 288,0330 % 0,52  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.509 1.509 9,47  
Altın Gr. 288 288 1,48  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 17,87 17,91 0,11  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,02  
B. Petrol 67,81 67,81 0,61  
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