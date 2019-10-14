***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 14.10.2019 tarihli toplantısında- 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde yeniden teşkil edilmesine,İCRA KURULUADI SOYADI GÖREVİ- Osman Zeki Sever Başkan- Süleyman Gökalp Üye- Mustafa Bakır Üye-Ömer Batuhan Kızılışık Üye- Mustafa Taş ÜyeKomite başkan ve üyelerine komitede görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793167BIST