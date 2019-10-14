***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.10.2019 18:49
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 14.10.2019 tarihli toplantısında
- 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde yeniden teşkil edilmesine,
İCRA KURULU
ADI SOYADI GÖREVİ
- Osman Zeki Sever Başkan
- Süleyman Gökalp Üye
- Mustafa Bakır Üye
-Ömer Batuhan Kızılışık Üye
- Mustafa Taş Üye
Komite başkan ve üyelerine komitede görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793167
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