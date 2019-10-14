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***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

14.10.2019 18:49
GÜNCEL HABERLER

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 14.10.2019 tarihli toplantısında
-  2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde yeniden teşkil edilmesine,
 İCRA KURULU
 ADI SOYADI                               GÖREVİ
- Osman Zeki Sever                     Başkan
- Süleyman Gökalp                       Üye
- Mustafa Bakır                                Üye
-Ömer Batuhan Kızılışık               Üye
- Mustafa Taş                                   Üye
Komite başkan ve üyelerine komitede görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793167


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