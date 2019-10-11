***DJIST* *GMSTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.10.2019 09:04
***DJIST******GMSTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DJIST, GLDTR, GMSTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.10.2019 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792464
BIST
18:0598.780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
100.260
En Düşük
97.511
18:055,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0033
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8571
En Düşük
5,8325
18:056,4318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,4498
En Düşük
6,4139
18:05281,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,88
|Açılış
|: 281,18
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
281,47
En Düşük
280,15