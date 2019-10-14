***DJIST* *GMSTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.10.2019 09:24
***DJIST******GMSTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [DJIST, GLDTR, GMSTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.10.2019 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792863
BIST
15:3094.824
En Yüksek
|Değişim
|: -4,24%
|| -4.203,54
|Açılış
|: 97.980
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|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:305,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0508
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
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5,9371
En Düşük
5,8895
15:306,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0557
|Açılış
|: 6,5350
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|Önceki Kapanış
|: 6,4900
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6,5528
En Düşük
6,4933
15:30284,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,06
|Açılış
|: 284,71
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|Önceki Kapanış
|: 281,65
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285,62
En Düşük
281,12