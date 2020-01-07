***DJIST* *GMSTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.01.2020 09:43
***DJIST******GMSTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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İlgili Fonlar [DJIST, GMSTR]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/01/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808089
BIST
11:54112.803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.390,17
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
11:545,9668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 5,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
11:546,6756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
11:54300,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,57
|Açılış
|: 300,13
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,84
|12.319.088
|% 13,15
|
|BURVA
|11,40
|2.783.628
|% 12,20
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|IZMDC
|8,00
|1.657.167
|% -14,26
|
|IHGZT
|5,32
|222.055
|% -11,04
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|SNPAM
|5,29
|1.728.404
|% -4,17
|
|THYAO
|13,78
|582.557.781
|% 1,85
|
|ASELS
|22,26
|199.182.418
|% 0,82
|
|IPEKE
|9,20
|135.264.209
|% 0,33
|
|GARAN
|10,75
|99.645.748
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,64
|93.739.751
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,55
|69.168.969
|% 1,97
|
|THYAO
|13,78
|582.557.781
|% 1,85
|
|ISGYO
|1,79
|75.323.599
|% 1,70
|
|KRDMD
|2,64
|93.739.751
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,43
|44.032.811
|% 2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8472
|7,8866
|% 0,10
|
|Frank
|6,1321
|6,1691
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5852
|1,5932
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-0,71
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.993
|2.023
|-15,00
|
|Tam
|1.985
|2.034
|-15,12
|
|Yarım
|959
|984
|-7,31
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,66
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,42
|68,42
|-0,49
|
Seans Raporu
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