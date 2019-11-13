***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER104.495 48.772 153.267 100.513 52.084 152.597GARANTİ VE KEFALETLER104.495 48.772 153.267 100.513 52.084 152.597Teminat Mektupları104.495 9.158 113.653 100.513 10.686 111.199Diğer Teminat Mektupları104.495 9.158 113.653 100.513 10.686 111.199Diğer Garantilerimizden39.614 39.614 41.398 41.398TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER86.600 86.600 86.600 86.600EMANET KIYMETLER750 750 750 750Tahsile Alınan Çekler750 750 750 750REHİNLİ KIYMETLER85.850 85.850 85.850 85.850Teminat Senetleri850 850 850 850Gayrimenkul85.000 85.000 85.000 85.000KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI191.095 48.772 239.867 187.113 52.084 239.197Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ21.176 16.559 6.632 6.672Kredilerden Alınan Faizler12.503 13.011 4.015 4.623Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler9 5 3 2Bankalardan Alınan Faizler332 696 124 230Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler7.054 989 2.024 989Menkul Değerlerden Alınan Faizler535 1.858 231 828Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara YansıtılanlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar535 1.856 231 828Finansal Kiralama Faiz Gelirleri415 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri328 0 235 0FAİZ GİDERLERİ (-)-20 -20 0 -7Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-20 -20 0 -7NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ21.156 16.539 6.632 6.665NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-221 -59 -98 -51Alınan Ücret ve Komisyonlar376 325 120 107Gayri Nakdi Kredilerden376 324 120 107Diğer1 0Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-597 -384 -218 -158Gayri Nakdi Kredilere-11 -3Diğer-597 -373 -218 -155TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)1.769 227 -531 -40Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)22 22Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)350 70 32 88Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.397 157 -585 -128DİĞER FAALİYET GELİRLERİ198 592 34 457FAALİYET BRÜT KÂRI22.902 17.299 6.037 7.031KREDİ KARŞILIKLARI (-)-244 -1.992 8 -76PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.922 -2.453 -1.067 -932DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.027 -2.535 -893 -889NET FAALİYET KARI (ZARARI)16.709 10.319 4.085 5.134BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.709 10.319 4.085 5.134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-3.703 -2.750 -891 -1.070Cari Vergi Karşılığı-3.763 -2.633 -886 -1.042Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi60 -117 -5 -28SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)13.006 7.569 3.194 4.064DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI13.006 7.569 3.194 4.064Grubun Karı (Zararı)13.006 7.569 3.194 4.064Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -7 57.035 9.377 128.780 128.780Yeni Bakiye60.000 2.375 -7 57.035 9.377 128.780 128.780Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-291 7.569 7.278 7.278Kar Dağıtımı9.377 -9.377Yedeklere Aktarılan Tutarlar9.377 -9.377Dönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 -298 66.412 0 7.569 136.058 136.058Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586Yeni Bakiye60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)80 13.006 13.086 13.086Kar Dağıtımı10.880 -10.880Yedeklere Aktarılan Tutarlar10.880 -10.880Dönem Sonu Bakiyeler60.000 2.375 0 77.291 0 13.006 152.672 152.672Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)47.837 27.131 74.968 45.359 26.373 71.732Nakit ve Nakit Benzerleri42.744 27.131 69.875 37.400 26.373 63.773Nakit Değerler ve Merkez Bankası685 747 1.432 656 783 1.439Bankalar41 26.384 26.425 49 25.590 25.639Para Piyasalarından Alacaklar42.018 42.018 36.695 36.695Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.093 5.093 7.959 7.959Devlet Borçlanma Senetleri0 0 2.845 2.845Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160 160 160Diğer Finansal Varlıklar4.933 4.933 4.954 4.954İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)77.264 15.454 92.718 77.915 8.737 86.652Krediler77.264 77.264 77.915 77.915Kiralama İşlemlerinden Alacaklar15.454 15.454 8.737 8.737Donuk Alacaklar2.460 2.460 2.460 2.460Özel Karşılıklar (-)-2.460 -2.460 -2.460 -2.460SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0Satış Amaçlı0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)453 453 560 560MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)477 477 379 379Diğer477 477 379 379YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI82 82 22 22DİĞER AKTİFLER4.333 2.064 6.397 1.157 1.157VARLIKLAR TOPLAMI130.446 44.649 175.095 125.392 35.110 160.502YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER0 0 5.261 5.261PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0Bonolar0 0 0 0FONLAR109 16.027 16.136 129 9.635 9.764Müstakrizlerin Fonları109 16.027 16.136 129 9.635 9.764GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0KARŞILIKLAR4.719 4.719 4.352 4.352Genel Karşılıklar4.113 4.113 3.869 3.869Çalışan Hakları Karşılığı606 606 483 483CARİ VERGİ BORCU1.234 1.234 1.357 1.357ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0Krediler0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER