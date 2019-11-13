***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
13.11.2019 09:01
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
104.495 48.772 153.267 100.513 52.084 152.597
GARANTİ VE KEFALETLER
104.495 48.772 153.267 100.513 52.084 152.597
Teminat Mektupları
104.495 9.158 113.653 100.513 10.686 111.199
Diğer Teminat Mektupları
104.495 9.158 113.653 100.513 10.686 111.199
Diğer Garantilerimizden
39.614 39.614 41.398 41.398
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
86.600 86.600 86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
REHİNLİ KIYMETLER
85.850 85.850 85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Gayrimenkul
85.000 85.000 85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
191.095 48.772 239.867 187.113 52.084 239.197
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
21.176 16.559 6.632 6.672
Kredilerden Alınan Faizler
12.503 13.011 4.015 4.623
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
9 5 3 2
Bankalardan Alınan Faizler
332 696 124 230
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.054 989 2.024 989
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
535 1.858 231 828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
535 1.856 231 828
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
415 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
328 0 235 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
-20 -20 0 -7
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20 -20 0 -7
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
21.156 16.539 6.632 6.665
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-221 -59 -98 -51
Alınan Ücret ve Komisyonlar
376 325 120 107
Gayri Nakdi Kredilerden
376 324 120 107
Diğer
1 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-597 -384 -218 -158
Gayri Nakdi Kredilere
-11 -3
Diğer
-597 -373 -218 -155
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
1.769 227 -531 -40
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
22 22
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
350 70 32 88
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.397 157 -585 -128
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
198 592 34 457
FAALİYET BRÜT KÂRI
22.902 17.299 6.037 7.031
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-244 -1.992 8 -76
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.922 -2.453 -1.067 -932
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.027 -2.535 -893 -889
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16.709 10.319 4.085 5.134
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.709 10.319 4.085 5.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-3.703 -2.750 -891 -1.070
Cari Vergi Karşılığı
-3.763 -2.633 -886 -1.042
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
60 -117 -5 -28
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
13.006 7.569 3.194 4.064
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
13.006 7.569 3.194 4.064
Grubun Karı (Zararı)
13.006 7.569 3.194 4.064
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -7 57.035 9.377 128.780 128.780
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -7 57.035 9.377 128.780 128.780
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-291 7.569 7.278 7.278
Kar Dağıtımı
9.377 -9.377
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
9.377 -9.377
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -298 66.412 0 7.569 136.058 136.058
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80 13.006 13.086 13.086
Kar Dağıtımı
10.880 -10.880
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.880 -10.880
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 0 77.291 0 13.006 152.672 152.672
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
47.837 27.131 74.968 45.359 26.373 71.732
Nakit ve Nakit Benzerleri
42.744 27.131 69.875 37.400 26.373 63.773
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
685 747 1.432 656 783 1.439
Bankalar
41 26.384 26.425 49 25.590 25.639
Para Piyasalarından Alacaklar
42.018 42.018 36.695 36.695
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.093 5.093 7.959 7.959
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 2.845 2.845
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
4.933 4.933 4.954 4.954
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
77.264 15.454 92.718 77.915 8.737 86.652
Krediler
77.264 77.264 77.915 77.915
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
15.454 15.454 8.737 8.737
Donuk Alacaklar
2.460 2.460 2.460 2.460
Özel Karşılıklar (-)
-2.460 -2.460 -2.460 -2.460
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
453 453 560 560
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
477 477 379 379
Diğer
477 477 379 379
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
82 82 22 22
DİĞER AKTİFLER
4.333 2.064 6.397 1.157 1.157
VARLIKLAR TOPLAMI
130.446 44.649 175.095 125.392 35.110 160.502
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
0 0 5.261 5.261
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
FONLAR
109 16.027 16.136 129 9.635 9.764
Müstakrizlerin Fonları
109 16.027 16.136 129 9.635 9.764
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0
KARŞILIKLAR
4.719 4.719 4.352 4.352
Genel Karşılıklar
4.113 4.113 3.869 3.869
Çalışan Hakları Karşılığı
606 606 483 483
CARİ VERGİ BORCU
1.234 1.234 1.357 1.357
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER