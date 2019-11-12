***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.11.2019 16:45
***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
dilerbank@dilerbank.com.tr
e.aydin@dilerbank.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÖMER FARUK MİRAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
AHMET ERTUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
ALİ AKIN TARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer
İBRAHİM PEKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ÖMÜR CANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ÖZCAN ERTUNA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798482
BIST
18:05103.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 853,88
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
18:055,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
18:056,3650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
18:05269,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,31
|Açılış
|: 269,86
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.899.227
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|ISBTR
|25.656,50
|538.787
|% 15,00
|
|AKENR
|0,77
|64.345.452
|% 14,93
|
|DGGYO
|3,39
|45.279.146
|% 14,53
|
|KLNMA
|39,44
|2.466.854
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|ORMA
|2,67
|17.107
|% -9,18
|
|MRGYO
|0,85
|33.451.339
|% -8,60
|
|UZERB
|1,18
|3.701
|% -6,35
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,10
|774.009.030
|% 7,56
|
|ASELS
|19,06
|465.071.087
|% 1,49
|
|GARAN
|9,82
|364.151.858
|% 0,51
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|CEMAS
|1,23
|230.861.336
|% 11,82
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4074
|7,4446
|% 0,13
|
|Frank
|5,7910
|5,8259
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5352
|1,5429
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,77
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,09
|62,09
|-0,09
|
Seans Raporu
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17:59TTKOM
Yüzde 6.41 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 916, 088 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 103, 974 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 9, 080.00 milyon TL de
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17:55ARSAN
Yüzde 20.00 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 867, 623 adet işlem
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17:54BAGFS
Yüzde 6.88 oranında artışla 14.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 894 adet işlem
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 949, 09 artarak (% 0.96 ) 100, 000