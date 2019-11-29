***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2019 10:58
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800949
BIST
11:53107.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 126,19
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
107.070
11:535,7464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0141
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
11:536,3279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0191
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3254
11:53269,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,68
|Açılış
|: 269,40
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,31
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|63,30
|4.222.455
|% 14,05
|
|SMART
|6,17
|94.978.453
|% 13,00
|
|FLAP
|3,90
|34.106.936
|% 12,39
|
|DMSAS
|3,08
|28.661.438
|% 10,39
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|FORMT
|5,55
|22.216
|% -4,31
|
|DERAS
|2,85
|12.434.788
|% -4,04
|
|CEOEM
|8,28
|2.359.916
|% -3,83
|
|THYAO
|13,74
|454.568.875
|% -0,58
|
|GARAN
|10,14
|171.781.530
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,37
|143.827.652
|% -0,42
|
|EREGL
|7,96
|102.627.663
|% 1,14
|
|SISE
|5,03
|98.146.957
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,37
|143.827.652
|% -0,42
|
|THYAO
|13,74
|454.568.875
|% -0,58
|
|ISFIN
|2,69
|85.390.392
|% 2,28
|
|BJKAS
|2,63
|53.602.063
|% 4,37
|
|SISE
|5,03
|98.146.957
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4003
|7,4374
|% -0,19
|
|Frank
|5,7379
|5,7725
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5295
|1,5372
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|-1,48
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-3,44
|
|Yarım
|860
|882
|-1,66
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|-0,29
|
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