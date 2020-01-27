***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2020 15:21
***DMSAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DMSAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814583
BIST
17:11120.759
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.383,12
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
17:115,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
17:116,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
17:11302,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,43
|Açılış
|: 302,78
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|41.792.821
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|68.301.526
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,02
|366.553.881
|% 18,89
|
|PNSUT
|16,68
|126.617.031
|% 17,46
|
|LINK
|24,70
|14.436.912
|% 16,07
|
|BURVA
|18,08
|634.500
|% -14,96
|
|EKIZ
|1,17
|114.533
|% -8,59
|
|EGCYO
|0,44
|573.601
|% -8,33
|
|RYSAS
|11,70
|10.279.708
|% -8,16
|
|KSTUR
|22,50
|14.570
|% -7,71
|
|THYAO
|14,23
|1.220.822.938
|% -2,13
|
|GUSGR
|2,70
|966.922.538
|% -1,82
|
|PETKM
|4,09
|757.183.148
|% 0,49
|
|ASELS
|23,44
|611.207.907
|% 2,18
|
|TKNSA
|12,02
|366.553.881
|% 18,89
|
|GUSGR
|2,70
|966.922.538
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,55
|306.233.292
|% 1,97
|
|PETKM
|4,09
|757.183.148
|% 0,49
|
|ALBRK
|1,76
|321.197.071
|% 1,73
|
|KRDMD
|2,98
|351.406.794
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7472
|7,7860
|% -0,00
|
|Frank
|6,1182
|6,1551
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|12,78
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|17,55
|
|Yarım
|963
|988
|8,49
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|58,63
|58,63
|-1,26
|
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