***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.01.2020 14:29
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince 2020 dönemine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813539
BIST
17:27122.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.112,19
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
17:275,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0311
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9194
En Düşük
5,8870
17:276,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
17:27296,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,04
|Açılış
|: 296,90
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|57.359.186
|% 20,00
|
|ISGSY
|4,87
|229.984.258
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,84
|40.494.868
|% 19,78
|
|RYGYO
|7,54
|27.939.358
|% 19,49
|
|HUBVC
|29,66
|31.769.262
|% 16,86
|
|DAGHL
|4,67
|24.700.502
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,08
|1.300.097.631
|% 0,33
|
|ISFIN
|4,21
|988.006.426
|% 7,12
|
|PETKM
|4,09
|900.713.807
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,03
|476.208.795
|% 1,34
|
|AVOD
|2,41
|459.005.061
|% 14,22
|
|ISFIN
|4,21
|988.138.473
|% 7,12
|
|PETKM
|4,09
|901.195.555
|% 2,25
|
|AVOD
|2,41
|462.260.004
|% 14,22
|
|MNDRS
|1,39
|277.678.185
|% -6,71
|
|ISGYO
|1,89
|311.532.298
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6695
|7,7080
|% 0,37
|
|Frank
|6,0834
|6,1200
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5729
|1,5808
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|3,34
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,45
|65,45
|0,60
|
Seans Raporu
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17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1331, 49 artarak (% 0.90 ) 148, 560
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17:38ACSEL
Yüzde 7.36 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 044, 588 adet işlem
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17:37XU100
Endeks 122, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 9, 769.00 milyon TL de