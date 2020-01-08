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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

08.01.2020 13:34
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***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 6.Maddesi 2. Fıkrası gereğince yetki süresinin 2020-2024 yılları (5 Yıl) arasında beş yıllık dönem itibariyle uzatılması, Kayıtlı Sermaye Tavanının 80.000.000 TL (Seksenmilyon Türk Lirası) 'dan 105.000.000 TL (YüzBeşMilyon TürkLirası)' na çıkarılması ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrasına uyum gereğince esas sözleşmemize madde eklenmesi için
Esas Sözleşmemizin ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesi ve ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesinin değişikliği ile ilgili başvurumuz 02.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış, onay bildirimi 08.01.2020 (bugün) tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Değişiklik tasarısı Ticaret Bakanlığı izni sonrası, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808927


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