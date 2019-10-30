***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 293.037.537 267.658.995 91.468.572 98.447.694Satışların Maliyeti28 -256.684.316 -212.201.354 -83.739.616 -72.821.306TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.353.221 55.457.641 7.728.956 25.626.388BRÜT KAR (ZARAR)36.353.221 55.457.641 7.728.956 25.626.388Genel Yönetim Giderleri29 -6.414.104 -5.819.284 -2.016.086 -2.116.477Pazarlama Giderleri29 -11.253.895 -9.542.702 -3.547.673 -3.414.442Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -384.432 -57.801 -183.327 -20.404Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 15.683.913 41.385.515 2.999.392 26.042.664Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -14.350.330 -32.927.506 -4.888.350 -23.137.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.634.373 48.495.863 92.912 22.980.710Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 18.877 56.978 18.877 27.077Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 51FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.653.250 48.552.841 111.840 23.007.787Finansman Gelirleri33 14.493.803 13.273.734 6.798.291 11.330.058Finansman Giderleri33 -20.758.189 -31.009.661 -7.733.422 -20.347.043SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.388.864 30.816.914 -823.291 13.990.802Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.379.462 -4.451.798 485.425 -2.943.706Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.121.437 -5.627.122 48.593 -2.653.696Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri741.975 1.175.324 436.832 -290.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.009.402 26.365.116 -337.866 11.047.096DÖNEM KARI (ZARARI)11.009.402 26.365.116 -337.866 11.047.096Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.009.402 26.365.116 -337.866 11.047.096Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,20970000 0,50220000 -0,00640000 0,21040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.111.103 52.131.014Dönem Karı (Zararı)11.009.405 26.365.116Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.009.405 26.365.116Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.143.857 37.114.169Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 10.243.957 8.812.963Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-130.891 -343.153Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -130.891 -228.726Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -114.427Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.510.320 1.121.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 4.107.233 1.261.223Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -554.322 -91.095Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -42.591 -48.943Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.714.254 4.215.738Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -4.768.712 -880.398Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 9.705.336 7.192.438Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 624.292 -2.271.406Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 153.338 175.104Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 -3.554.368 19.492.486Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-596.100Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 -596.100Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 2.379.462 4.451.798Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -18.877 -40.748İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.240.987 -9.497.189Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -233.783 -20.937Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.870.589 -14.821.170İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20.870.589 -14.821.170Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.971.080 -2.987.068İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.971.080 -2.987.068Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.055.364 -20.160.112Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -3.314.679 -1.008.392Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,37 -4.603.761 28.309.253İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)526.141 461.148İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.129.902 27.848.105Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 100.826 1.428.388Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,37 224.667 -341.476İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)576İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)224.091 -341.476Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -14.800 -18.028İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 238.372 122.353Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.394.249 53.982.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -2.700.377 -1.773.402Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -3.582.769 -77.680YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.613.416 -11.133.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19,32 20.060 177.228Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -10.633.476 -11.310.718FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.512.342 -18.131.847Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.500.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.500.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 133.584.471 76.701.102Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -132.704.835 -105.153.829Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 2.340.903Türev Araçlardan Nakit Girişleri14 -110.675Ödenen Temettüler-11.026.310Ödenen Faiz33 -13.464.126 -7.873.435Alınan Faiz33 4.757.555 804.990YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.985.345 22.865.677NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.985.345 22.865.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 45.671.023 19.145.460DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 51.656.368 42.011.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 51.682.449 45.685.947Ticari Alacaklar10 71.841.523 92.865.450İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 71.841.523 92.865.450Diğer Alacaklar11 5.079.356 3.108.276İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.079.356 3.108.276Stoklar13 51.605.103 50.418.848Peşin Ödenmiş Giderler26 5.383.739 2.069.060Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 237.213Diğer Dönen Varlıklar26 236.617 477.135ARA TOPLAM186.066.000 194.624.716TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR186.066.000 194.624.716DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 788.500 554.717Maddi Duran Varlıklar18 107.637.286 109.554.263Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.125.745Maddi Olmayan Duran Varlıklar593.986 414.420Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 593.986 414.420Ertelenmiş Vergi Varlığı35 5.913.640 5.233.205TOPLAM DURAN VARLIKLAR117.059.157 115.756.605TOPLAM VARLIKLAR303.125.157 310.381.321KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 68.655.512 46.118.687Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 18.474.531 17.985.477Ticari Borçlar10 39.490.044 43.469.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 1.890.892 1.364.751İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 37.599.152 42.104.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.148.275 3.047.449Diğer Borçlar602.820 378.153İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 4.921 4.345İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 597.899 373.808Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 2.707 17.507Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 6.020.218Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.177.276 4.642.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.136.983 3.004.884Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.040.293 1.637.206Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 58.935 61.080ARA TOPLAM134.610.100 121.740.174TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER134.610.100 121.740.174UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 26.407.531 47.729.930Uzun Vadeli Karşılıklar24 21.761.028 20.793.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 21.761.028 20.793.970TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.168.559 68.523.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER182.778.659 190.264.074ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 120.346.498 120.117.247Ödenmiş Sermaye52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12.875.847 12.875.847Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.547.515 8.301.356Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.547.515 8.301.356Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.186.470 3.257.717Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.227.264 7.024.670Net Dönem Karı veya Zararı11.009.402 36.157.657TOPLAM ÖZKAYNAKLAR120.346.498 120.117.247TOPLAM KAYNAKLAR303.125.157 310.381.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.000.000 12.875.847 2.341.389 3.257.717 2.248.600 5.337.979 61.061.532 61.061.532Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-561.909 -561.909 -561.909Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2-06 -561.909 -561.909 -561.909Düzeltmelerden Sonraki Tutar35.000.000 12.875.847 2.341.389 3.257.717 1.686.691 5.337.979 60.499.623 60.499.623Transferler27 5.337.979 -5.337.979Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.365.116 34.246.650 34.246.650Dönem Karı (Zararı)26.365.116 26.365.116 26.365.116Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.689.351 -1.807.817 7.881.534 7.881.534Sermaye Arttırımı27 17.500.000 17.500.000 17.500.000Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 9.689.351 533.572 3.257.717 7.024.670 26.365.116 112.246.273 112.246.273Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247Düzeltmelerden Sonraki Tutar52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247Transferler27 1.928.753 34.228.904 -36.157.657Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 246.159 11.009.402 11.255.561 11.255.561Dönem Karı (Zararı)11.009.402 11.009.402 11.009.402Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)246.159 246.159 246.159Kar Payları27 -11.026.310 -11.026.310 -11.026.310Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.555.007 5.186.470 30.227.264 11.009.402 120.346.498 120.346.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.009.402 26.365.116 -337.866 11.047.096DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar246.159 7.881.534 361.849 15.906Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 0 10.765.946 0 110.989Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 307.699 -2.259.771 452.312 -104.980Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-61.540 -624.641 -90.463 9.897Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-1.076.595 -11.099Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi24 -61.540 451.954 -90.463 20.996Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)246.159 7.881.534 361.849 15.906TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.255.561 34.246.650 23.983 11.063.002Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.255.561 34.246.650 23.983 11.063.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795601BIST