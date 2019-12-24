***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.12.2019 17:22
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.12.2019 tarihinde almış aldığı karara göre SPK'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası gereğince yetki süresinin 2020-2024 yılları (5 Yıl) arasında beş yıllık dönem itibariyle uzatılması , kayıtlı Sermaye Tavanının 80.000.000 TL (Seksenmilyon TürkLirası) ‘dan 105.000.000 TL (Yüzbeşmilyon TürkLirası)'na çıkarılması için Esas Sözleşmemizin ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurumu'na 24.12.2019 (bugün) tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ MADDE 6.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805020
BIST
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 978,27
|Açılış
|: 112.840
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|Önceki Kapanış
|: 112.175
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113.395
En Düşük
112.783
18:055,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 5,9440
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|Önceki Kapanış
|: 5,9450
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5,9555
En Düşük
5,9312
18:056,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 6,5800
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|Önceki Kapanış
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6,6143
En Düşük
6,5877
18:05286,83
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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287,08
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,48
|146.528.329
|% 19,35
|
|INFO
|4,60
|382.485
|% 15,00
|
|ISBTR
|25.300,00
|1.011.401
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.339.038
|% 14,99
|
|QNBFB
|32,70
|64.796.072
|% 12,29
|
|ITTFH
|4,00
|104.734.189
|% -11,11
|
|UZERB
|2,45
|68.974
|% -9,93
|
|BMELK
|1,27
|639.514
|% -9,93
|
|DERAS
|4,35
|30.804.938
|% -6,45
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|IZMDC
|7,13
|55.578.057
|% -5,06
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|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 1,52
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 4,39
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 1,87
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 3,05
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 1,77
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% -4,61
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 1,40
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% -0,57
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6861
|7,7247
|% 0,12
|
|Frank
|6,0438
|6,0802
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|13,73
|
|Altın Gr.
|287
|287
|2,69
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,06
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|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,80
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