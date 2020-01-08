***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.01.2020 13:34
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.12.2019 tarihinde almış aldığı karara göre SPK'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası gereğince yetki süresinin 2020-2024 yılları (5 Yıl) arasında beş yıllık dönem itibariyle uzatılması , kayıtlı Sermaye Tavanının 80.000.000 TL (Seksenmilyon TürkLirası) ‘dan 105.000.000 TL (Yüzbeşmilyon TürkLirası)'na çıkarılması için Esas Sözleşmemizin ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2020 tarihli ONAY yazısı, 08.01.2020 (Bugün) tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Değişiklik tasarısı Ticaret Bakanlığı izni sonrası, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ MADDE 6.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808926
BIST
15:35113.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 575,46
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:355,9514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0214
|Açılış
|: 5,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:356,6205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0369
|Açılış
|: 6,6160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:35301,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 301,95
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|76,35
|15.104.904
|% 17,10
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.336.492
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,03
|73.449.628
|% 12,01
|
|TIRE
|5,61
|241.008.980
|% 11,53
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,20
|66.866.269
|% -14,25
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,56
|1.769.073.763
|% 0,07
|
|ASELS
|22,42
|652.991.988
|% 0,09
|
|GARAN
|11,04
|428.222.994
|% 3,86
|
|PETKM
|3,70
|427.340.221
|% 0,00
|
|HALKB
|6,15
|416.351.601
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,62
|355.700.648
|% 1,25
|
|THYAO
|13,56
|1.769.073.763
|% 0,07
|
|EKGYO
|1,40
|168.340.341
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,63
|303.908.653
|% 0,38
|
|PETKM
|3,70
|427.340.221
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7705
|7,8095
|% -0,53
|
|Frank
|6,0963
|6,1330
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5805
|1,5884
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,13
|
|Yarım
|963
|988
|2,00
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,23
|
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