***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi27.02.2017Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi21.03.2017Davanın Konusuİşe İadeKarşı Taraf(lar)Gürolhan YAŞARDavanın Tutarıİşe İadeDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoGebze 8. İş Mahkemesi - 2017/88 EsasDavanın Duruşma Tarihi16.10.2019Alınan KararBir sonraki duruşmanın 04.12.2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi04.12.2019Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarGebze 8. İş Mahkemesi 2017 / 88 Esas sayılı davanın duruşması 04.12.2019 tarihinde yapılacaktır. Yasal süreç devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklama (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği gereği yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793952BIST