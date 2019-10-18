***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
18.10.2019 17:20
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
27.02.2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
21.03.2017
Davanın Konusu
İşe İade
Karşı Taraf(lar)
Gürolhan YAŞAR
Davanın Tutarı
İşe İade
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Gebze 8. İş Mahkemesi - 2017/88 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
16.10.2019
Alınan Karar
Bir sonraki duruşmanın 04.12.2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
04.12.2019
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Gebze 8. İş Mahkemesi 2017 / 88 Esas sayılı davanın duruşması 04.12.2019 tarihinde yapılacaktır. Yasal süreç devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklama (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği gereği yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793952
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