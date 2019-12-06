***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi27.02.2017Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi21.03.2017Davanın Konusuİşe İadeKarşı Taraf(lar)Gürolhan YAŞARDavanın Tutarıİşe İadeDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoGebze 8. İş Mahkemesi - 2017 / 88 EsasDavanın Duruşma Tarihi04.12.2019Alınan Karar04.12.2019 tarihinde yapılan duruşmada davanın reddine karar verilmiş ve dava lehimize sonuçlanmıştırBir Sonraki Duruşma TarihiYoktur.Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarGebze 8. İş Mahkemesi 2017/88 Esas sayılı davanın duruşması 04.12.2019 tarihinde yapılmış , ilgili mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar vermiş, dava lehimize sonuçlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklama (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği gereği yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802273BIST