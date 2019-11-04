***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün almış olduğu karar ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Mustafa Kenan SELÇUK seçilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796431BIST