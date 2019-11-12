***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜyesi olduğumuz İşveren Sendikası MESS ile işçilerimiz için toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan Birleşik Metal İş Sendikası arasında 31.08.2019 tarihinde sona eren Toplu İş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla 01.09.2019 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798486BIST