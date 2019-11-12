***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2019 16:56
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Üyesi olduğumuz İşveren Sendikası MESS ile işçilerimiz için toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan Birleşik Metal İş Sendikası arasında 31.08.2019 tarihinde sona eren Toplu İş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla 01.09.2019 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798486
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
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|KLNMA
|38,56
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|EUYO
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|RYGYO
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|% 11,59
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|PINSU
|2,27
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|% 11,27
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|METRO
|2,31
|143.043.376
|% -19,79
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|METAL
|0,90
|76.798
|% -10,00
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|AYEN
|2,84
|26.030.438
|% -6,89
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|SEKUR
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|THYAO
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|GARAN
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|% -2,11
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|ASELS
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|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
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|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
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|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3847
|7,4218
|% 0,41
|
|Frank
|5,7972
|5,8321
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5288
|1,5364
|% 0,20
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|7,74
|
|Altın Gr.
|272
|272
|2,15
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|0,07
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|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
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|B. Petrol
|62,47
|62,47
|0,10
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