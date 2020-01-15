***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı olduğumuz MESS İşveren Sendikası ile işçilerimiz için yetkili Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi kapsamında devam eden arabulucu görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış bulunmaktadır.Yasal süreç devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812982BIST