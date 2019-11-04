***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAYRETTİN ÇAYCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Yönetim Kurulu Başkanlığı,Sarkuysan A.Ş. Tüzel kişi Temsilciliği Sarkuysan Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Başkanlığı 2.7 Bağımsız Üye Değil YOKTURSEVGÜR ARSLANPAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis Yönetim Kurulu Başkan Vekili SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR Bağımsız Üye Değil YOKTURÜMİT ULUÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİMETİN YARAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYESİTOLGA EDİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi SARKUYSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYESİHASAN TAHSİN TUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi İcrada Görevli Değil Yoktur Özel Sektör Firmada Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) , Denetimden Sorumlu Komite (Başkan)MUSTAFA KENAN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.11.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) , Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) , Denetimden Sorumlu Komite (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796433BIST