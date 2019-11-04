***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.11.2019 tarihinde almış olduğu karara göre Yönetim Kurulu Komitelerimizde aşağıdaki şekilde değişiklik ve atamalar yapılmıştır.a) Kurumsal Yönetim KomitesiMustafa Kenan SELÇUK ( Başkan )b) Denetimden Sorumlu KomiteHasan Tahsin TUĞRUL (Başkan)Mustafa Kenan SELÇUK (Üye)c) Riskin Erken Saptanması KomitesiMustafa Kenan SELÇUK (Üye)Kamuoyunun bilgisine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796432BIST