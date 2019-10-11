***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2019 17:36
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFK12022 ISIN KODLU BONO İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 848.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14.97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK12022
Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000
İhraç Fiyatı 0,96581
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
TRFDNFK12022 ISIN KODLU BONO İHRACI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792732
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0462
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8832
En Düşük
5,8233
18:056,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0604
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4980
En Düşük
6,4139
18:05280,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 280,10
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12