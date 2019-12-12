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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.12.2019 14:12
GÜNCEL HABERLER



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFK12014 Isin kodlu finansman bonosunun 13.12.2019 tarihinde ödenecek olan kupon ödemesinin dönemsel kupon faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 848.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 116
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFK12014
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 1,4793 3.698.250 Evet
2 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 1,1555 2.888.750 Evet
3 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 1,0808
4 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFDNFK12014 Isin kodlu finansman bonosunun 13.12.2019 tarihinde ödenecek olan kupon ödemesinin dönemsel kupon faiz oranı açıklaması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803178


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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DGGYO 4,90 65.707.847 % 19,80  
DOAS 11,16 207.305.989 % 17,35  
MTRYO 3,68 6.127.670 % 15,00  
EUKYO 1,70 17.141.977 % 14,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5666 7,6045 % -0,92  
Frank 5,8378 5,8730 % -0,71  
Riyal 1,5345 1,5422 % -0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.468 1.468 -7,54  
Altın Gr. 272 272 -2,62  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
Gümüş.Ons 16,82 16,85 -0,03  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,03  
B. Petrol 64,78 64,78 1,06  
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