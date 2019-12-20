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***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.12.2019 16:49
GÜNCEL HABERLER



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDNFKA1911 ISIN KODLU BONONUN İTFASI GERÇEKLEŞTİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 848.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFKA1911
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 275.000.000
İhraç Fiyatı 0,96279
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.12.2019
Kayıt Tarihi 19.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 275.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFDNFKA1911 ISIN KODLU BONONUN İTFASI GERÇEKLEŞTİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804594


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AYCES 9,48 4.628.692 % 14,91  
ESCOM 1,39 6.421.063 % 13,01  
GOODY 3,98 165.952.258 % 10,56  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7208 7,7596 % 0,12  
Frank 6,0275 6,0638 % -0,43  
Riyal 1,5782 1,5861 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.480 1.480 0,28  
Altın Gr. 282 283 -0,21  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,20 17,22 0,13  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,03  
B. Petrol 66,27 66,27 -0,27  
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