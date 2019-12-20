***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.12.2019 16:49
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDNFKA1911 ISIN KODLU BONONUN İTFASI GERÇEKLEŞTİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 848.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDNFKA1911
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 275.000.000
İhraç Fiyatı 0,96279
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.12.2019
Kayıt Tarihi 19.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 275.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFDNFKA1911 ISIN KODLU BONONUN İTFASI GERÇEKLEŞTİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804594
BIST