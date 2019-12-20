***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFKA1911 ISIN KODLU BONONUN İTFASI GERÇEKLEŞTİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 848.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.12.2019Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,69Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFKA1911Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 275.000.000İhraç Fiyatı 0,96279Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.12.2019Kayıt Tarihi 19.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 275.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFDNFKA1911 ISIN KODLU BONONUN İTFASI GERÇEKLEŞTİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804594BIST