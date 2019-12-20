***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK32012 ISIN KODLU BONO İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.518.018.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.03.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10.50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK32012Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 0,97449Kupon Sayısı 0İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFDNFK32012 ISIN KODLU BONO İHRACIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804603BIST