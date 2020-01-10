***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK12014 Isin kodlu finansman bonosunun 4.kupon ve anapara ödemesi yapıldı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 848.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.01.2020Vade (Gün Sayısı) 116Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK12014Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 1,4793 3.698.250 Evet2 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 1,1555 2.888.750 Evet3 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 1,0808 2.702.000 Evet4 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 0,9013 2.253.250 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020 250.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFDNFK12014 Isin kodlu finansman bonosunun 4.kupon ve anapara ödemesi yapıldı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811800BIST