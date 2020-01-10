***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDNFK12022 ISIN KODLU BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 848.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.01.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14.97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDNFK12022Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000İhraç Fiyatı 0,96581Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.01.2020Kayıt Tarihi 09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 230.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFDNFK12022 ISIN KODLU BONO İTFASIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811808BIST