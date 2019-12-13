GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.12.2019 15:14
GÜNCEL HABERLER



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
CANAN OKUROĞULLARI Mali İşler, Bütçe Raporlama GMY canan.okurogullari@denizbank.com
MELTEM ÖZ Mali İşler Bölüm Müdürü meltem.oz@denizbank.com
SİBEL ÖZYAZGAN Mali İşler Yönetmen sibel.ozyazgan@denizbank.com
ASLI AYGÜN Mali İşler Yönetmen asli.aygun@denizbank.com

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803392


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:47110.931
Değişim :  0,74% |  816,61
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.115  
En Yüksek
111.910 En Düşük
110.579
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 3,41 267.379.607 % 15,20  
ATAGY 4,61 8.911.090 % 14,96  
HATEK 7,31 17.784.537 % 12,98  
BURVA 5,40 7.034.590 % 10,66  
QNBFL 60,50 2.714.199 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7286 7,7673 % 1,57  
Frank 5,8819 5,9174 % 0,45  
Riyal 1,5434 1,5512 % 0,28  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.470 1.470 -0,03  
Altın Gr. 274 274 0,80  
Cumhuriyet 1.820 1.848 3,00  
Tam 1.810 1.855 -7,56  
Yarım 875 897 -3,65  
Çeyrek 439 449 -1,83  
Gümüş.Ons 16,91 16,95 -0,03  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,01  
B. Petrol 64,94 64,94 0,74  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru