***DNYGZ* *AKMEN* *KORTS* *DRNDR* *GARAN* *HALKF* *GPO* *APY* *KTKVK* *ZOREN* *UNP* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***DNYGZ******AKMEN******KORTS******DRNDR******GARAN******HALKF******GPO******APY******KTKVK******ZOREN******UNP******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, APY, DNYGZ, DRNDR, GARAN, GPO, HALKF, KORTS, KTKVK, QNBFI, UNP, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015I0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/10/2019 İtfaATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. APY TRYATAM00010 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/10/2019 Taksitli İtfaDERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DRNDR TRSDRND31918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/10/2019 İtfaDERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DRNDR TRSDRND31918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01509 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/10/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01509 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01533 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/10/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01533 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00266 SERBEST ŞEMSİYE FON 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00274 SERBEST ŞEMSİYE FON 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeHALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFKE1923 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2019 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12013 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK1916 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1963 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/10/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1963 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYME1928 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2019 İtfaÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UNP TRYDUUM00028 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNE1913 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2019 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNE1913 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNE1939 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2019 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNE1918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/10/2019 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNE1918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNE1926 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/10/2019 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNE1926 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795871BIST