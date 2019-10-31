***DNYGZ*** DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.10.2019 16:27
***DNYGZ*** DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvilimizin taksitli itfa ve kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.08.2017
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 6
Taksitli İtfa Planı
Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Taksitli İtfa Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 20 16.750.000 Evet
2 10.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 8,5 4.743.000 Evet
3 30.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 19,9 9.765.000 Evet
4 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 9,55 3.778.205 Evet
5 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 75,34 26.937.986
6 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 100 8.815.809
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin ISIN TRFGOZ71915 kodlu tahvile ilişkin yapılan protokole uygun olarak taksitli itfa ve dönem kupon tutarları bugün ödenmiştir. Bu süreçte şirketimize güvenerek desteklerini esirgemeyen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795844
BIST