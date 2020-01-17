***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK12025 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.01.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK12025Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 16.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 17.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.01.2020Kayıt Tarihi 16.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 81.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 81.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, 17.01.2020 itfa tarihli TRFDZBK12025 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813373BIST