***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6.122.254 7.767.988 2.155.790 1.998.643Satışların Maliyeti-5.264.453 -6.826.625 -1.847.852 -1.706.218TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)857.801 941.363 307.938 292.425BRÜT KAR (ZARAR)857.801 941.363 307.938 292.425Genel Yönetim Giderleri18.2 -322.387 -290.857 -108.061 -97.078Pazarlama Giderleri18.1 -243.351 -274.874 -89.565 -88.032Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler68.736 169.986 14.288 100.308Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-75.330 -61.351 -39.594 -25.310ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)285.469 484.267 85.006 182.313Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 41.134 20.387 4.592 7.844Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 82.542 19.255 61.720 -29.738FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)409.145 523.909 151.318 160.419Finansman Gelirleri58.258 10.707 8.966 4.148Finansman Giderleri20 -493.140 -368.343 -124.600 -164.799SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.737 166.273 35.684 -232Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23.512 -37.678 5.727 -8.456Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -2.258 -41.390 1.015 -10.214Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 25.770 3.712 4.712 1.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.225 128.595 41.411 -8.688DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 1.816 0 1.568DÖNEM KARI (ZARARI)-2.225 130.411 41.411 -7.120Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar588 1.461 114 707Ana Ortaklık Payları-2.813 128.950 41.297 -7.827Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,01420000 0,65130000 0,20860000 -0,03950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,01420000 0,65130000 0,20860000 -0,03950000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI800.888 1.227.656Dönem Karı (Zararı)-2.225 130.411Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.225 128.595Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 1.816Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler481.801 508.615Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.2 96.935 61.164Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.810 3.929Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler860 240Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 950 3.689Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler158.387 106.107Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.794 8.152Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.404 6.546Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 103.396 66.125Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8.2 40.793 25.284Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler355.643 308.703Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -58.258 -10.707Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 413.901 319.410Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16.214 30.473Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -82.542 -19.255Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -23.512 37.678Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.871 -20.184Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -18.871 -20.184İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-22.263 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler417.200 797.932Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.903 1.126.523İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.960 975.259İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)60.863 151.264Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-215.548 -2.179.025Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler377.741 1.966.885İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-60.409 -19.976İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)438.150 1.986.861Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17.173 -9.954İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler216.931 -106.497Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları896.776 1.436.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.328 -5.273Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-113.523 -77.722Vergi İadeleri (Ödemeleri)20.946 -37.465Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 32Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 -88.874YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI57.154 -128İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri11 0 1.223Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.355 48.668Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.355 48.668Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.256 -101.013Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.648 -78.676Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.608 -22.337Alınan Temettüler51.055 50.814Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 180FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-450.721 -1.139.774Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.671.358 2.070.880Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.695.711 -2.700.859Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.228 0Ödenen Temettüler17 0 -143.000Ödenen Faiz-414.398 -377.502Alınan Faiz58.258 10.707YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)407.321 87.754Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-999 -43.408NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)406.322 44.346DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 365.892 106.385DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 772.214 150.731Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 772.214 365.892Ticari Alacaklar621.758 643.538İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23.1 427.219 387.259İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar194.539 256.279Diğer Alacaklar141.838 322.976İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23.1 5.959 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 135.879 322.976Stoklar10 1.580.494 1.365.896Peşin Ödenmiş Giderler15.1 42.435 25.953Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 8.739 35.178Diğer Dönen Varlıklar15.4 2.147 57.710ARA TOPLAM3.169.625 2.817.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.169.625 2.817.143DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar589.522 567.259Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 589.522 567.259Diğer Alacaklar3.834 679İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23.1 43 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.791 679Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 429.677 374.659Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 20.472 20.853Maddi Duran Varlıklar12 931.295 982.378Kullanım Hakkı Varlıkları25 118.160 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.838 35.354Peşin Ödenmiş Giderler15.2 1.835 337Ertelenmiş Vergi Varlığı21 24.547 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.152.180 1.981.519TOPLAM VARLIKLAR5.321.805 4.798.662KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.690.288 2.650.665Ticari Borçlar972.706 554.172İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23.4 59.178 119.587İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 913.528 434.585Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.078 18.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.3 30.592 18.325Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 0 3.235Kısa Vadeli Karşılıklar38.595 44.104Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.1 38.595 44.104Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 75.988 73.884ARA TOPLAM3.818.247 3.363.145TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.818.247 3.363.145UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 95.250 60.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.3 7.395 2.489Uzun Vadeli Karşılıklar72.607 63.158Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar47.815 39.152Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar24.792 24.006Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.248 1.998Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.072 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.572 127.645TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.995.819 3.490.790ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.319.090 1.301.564Ödenmiş Sermaye17 220.000 220.000Sermaye Düzeltme Farkları17 23.115 23.115Geri Alınmış Paylar (-)-220.288 -220.288Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.075 -20.519Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.075 -20.519Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.075 -20.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)511.058 488.163Yabancı Para Çevrim Farkları17 1.950 1.473Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)509.108 486.690Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 509.108 486.690Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 461.831 460.402Yasal Yedekler171.848 170.419Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler220.288 220.288Diğer Kısıtlanmış Yedekler69.695 69.695Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 349.262 217.534Net Dönem Karı veya Zararı-2.813 133.157Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.896 6.308TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.325.986 1.307.872TOPLAM KAYNAKLAR5.321.805 4.798.662Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000 23.115 -220.288 -18.014 12.085 498.792 446.297 177.117 183.232 1.322.336 5.109 1.327.445Transferler14.105 169.127 -183.232Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.038 13.924 -23.666 128.950 118.170 1.461 119.631Dönem Karı (Zararı)128.950 128.950 1.461 130.411Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.038 13.924 -23.666 -10.780 -10.780Kar Payları-143.000 -143.000 -143.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)14.290 14.290 14.290Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması5.969 5.969 5.969Dönem Sonu Bakiyeler220.000 23.115 -220.288 -19.052 26.009 475.126 460.402 223.503 128.950 1.317.765 6.570 1.324.335Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872Transferler1.429 131.728 -133.157Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.556 477 22.418 -2.813 17.526 588 18.114Dönem Karı (Zararı)-2.813 -2.813 588 -2.225Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.556 477 22.418 20.339 20.339Dönem Sonu Bakiyeler220.000 23.115 -220.288 -23.075 1.950 509.108 461.831 349.262 -2.813 1.319.090 6.896 1.325.986Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.225 130.411 41.411 -7.120DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.556 -1.038 -1.823 -776Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.196 -1.298 -2.278 -971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler640 260 455 195Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 640 260 455 195Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar22.895 -9.742 16.083 -6.106Yabancı Para Çevrim Farkları477 13.924 -65 9.184Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.263 -23.502 16.036 -15.186Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)6 22.263 -23.502 16.036 -15.186Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar11 1.268 -1.339 913 -865Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.113 1.175 -801 761Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 -1.113 1.175 -801 761DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.339 -10.780 14.260 -6.882TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.114 119.631 55.671 -14.002Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar588 1.461 114 707Ana Ortaklık Payları17.526 118.170 55.557 -14.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798228BIST