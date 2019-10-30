***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 30.10.2019Genel Kurul Tarihi 28.11.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, (Doğuş Center Maslak)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan (T.T.K. 509. Maddesi hükmü ile tanımlanmış serbest yedek akçelerden), nakit kar payı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DOAS OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 DOAS OGK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795572BIST