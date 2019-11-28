***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.11.2019 12:05
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.10.2019
Genel Kurul Tarihi 28.11.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, (Doğuş Center Maslak)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan (T.T.K. 509. Maddesi hükmü ile tanımlanmış serbest yedek akçelerden), nakit kar payı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 135.000.000 ? nakden kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımının 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 DOAS GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 DOAS GK TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800759
BIST