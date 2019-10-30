***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2019Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DOAS, TREDOTO00013 1. Taksit 0,1227272 12,27272 15 0,1043181 10,43181DOAS, TREDOTO00013 2. Taksit 0,4909090 49,0909 15 0,4172726 41,72726DOAS, TREDOTO00013 TOPLAM 0,6136362 61,36362 15 0,5215907 52,15907Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 31.12.2019 03.01.2020 02.01.20202. Taksit 28.02.2020 03.03.2020 02.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DOAS, TREDOTO00013 0 0Ek AçıklamalarKar Dağıtım Politikamıza uygun şekilde 2019 yılına kadar düzenli kar payı ödemesini her yıl yerine getiren Şirketimizin, "pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini dikkatte tutarak, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kar payı dağıtımı ilkemizin 2019 yılında da devamını temin bakımından" net 135.000.000 ? nakden kar payı dağıtılmasına ve nakden yapılacak kar dağıtımının ilk ödemesinin belirtilen tutarın % 20'sinden az olmamak üzere en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar, kalan tutarın ise en geç 28 Şubat 2020 tarihine kadar iki taksitte ödenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 DOAS KAR DAGITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/30.09.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 220.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 174.722.458Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 0 04. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 0 06. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 13.777.778 13.777.77817. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 148.777.778 148.777.778Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 135.000.000 0 0 0,5215909 52,15909TOPLAM 135.000.000 0 0 0,5215909 52,15909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795589BIST