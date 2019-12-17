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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

17.12.2019 13:32
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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/09/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/09/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/12/2019
Açıklama

     Şirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, şirketimizin notu 10 üzerinden 9,65 (geçen dönem 9,64) olarak belirlenmiştir. 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu, Şirketimizin internet sitesinde (www.dogusotomotiv.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. 
Notumuzun alt başlıkları ile dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
96,36 97,67 95,95 95,98 96,5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803861


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UNYEC 5,50 23.558.355 % 13,17  
BURVA 6,85 4.412.013 % 10,48  
HALKS 1,82 52.653 % 9,64  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7102 7,7488 % -0,91  
Frank 5,9450 5,9808 % 0,27  
Riyal 1,5586 1,5664 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 279 279 1,01  
Cumhuriyet 1.844 1.872 4,00  
Tam 1.836 1.882 3,61  
Yarım 887 910 1,74  
Çeyrek 445 455 0,87  
Gümüş Gr. 3,21 3,22 0,01  
Seans Raporu
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