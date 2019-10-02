***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.10.2019 08:04
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'dan gelen açıklama talebine istinaden, Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumlar Tebliği"ne istinaden şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789534
BIST
11:05104.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 450,02
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:055,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0185
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:056,2691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:05273,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,40
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26