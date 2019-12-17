***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin 206.400.000 ? olan ödenmiş sermayesinin 20.000.000 ? artırılarak 226.400.000 ?'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil edildiği şirketimize bildirilmiştir.Şirketimize ait % 21,756'lık iştirak payı oranı sermaye artırımı sonrasında da aynı kalmak üzere, artırılan nakdi sermayenin nominal bedel üzerinden 4.351.210 ?'lik kısmı şirketimizce karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803996BIST