***DOAS* *HEKTS* *BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DOAS******HEKTS******BIZIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BIZIM, DOAS, HEKTS02.12.2019 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBIZIM MAGAZALARI BIZIM 0,1716666 0,1459166DOGUS OTOMOTIV DOAS 0,6136363 0,5215908HEKTAS HEKTS 0,1666666 0,1416666Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801007BIST