***DOAS* *HEKTS* *BIZIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme









***DOAS******HEKTS******BIZIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )Özet Bilgi Hak Kullanımİlgili Şirketler BIZIM, DOAS, HEKTSMerkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMAPAY SENEDİ BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş TREBZMT00017 BIZIM Nakit Temettü Ödeme 14,59166 17,16666 04/12/2019 TRYPAY SENEDİ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. TREDOTO00013 DOAS Nakit Temettü Ödeme 52,15908 61,36363 04/12/2019 TRYPAY SENEDİ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. TRAHEKTS91E4 HEKTS Nakit Temettü Ödeme 14,16666 16,66666 04/12/2019 TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801784BIST