***DOAS* *HEKTS* *BIZIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
04.12.2019 16:48
***DOAS******HEKTS******BIZIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler BIZIM, DOAS, HEKTS
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş TREBZMT00017 BIZIM Nakit Temettü Ödeme 14,59166 17,16666 04/12/2019 TRY
PAY SENEDİ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. TREDOTO00013 DOAS Nakit Temettü Ödeme 52,15908 61,36363 04/12/2019 TRY
PAY SENEDİ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. TRAHEKTS91E4 HEKTS Nakit Temettü Ödeme 14,16666 16,66666 04/12/2019 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801784
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7574
En Düşük
5,7336
18:056,3853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,27
|Açılış
|: 272,58
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|168.000
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.728
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.962.766
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.088.368
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|419.675.154
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|378.226.087
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|ZOREN
|1,47
|155.107.492
|% 4,26
|
|TSKB
|1,09
|111.598.232
|% 2,83
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5203
|7,5580
|% 1,03
|
|Frank
|5,7985
|5,8334
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5292
|1,5368
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,40
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,07
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|1,91
|