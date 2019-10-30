***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.08.2019Açıklamalar01.01.2019 -30.09.2019 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795636BIST