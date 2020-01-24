***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler DOGUBAçıklamalar Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814361BIST