***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
07.11.2019 00:32
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
427.929 4.136.737 -1.174 636.343
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
57.648 180.649 9.074 141.788
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.756 185.214 -11.279 148.398
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30.631 -4.851 26.094 -8.661
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.739 286 -5.741 2.051
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-6.739 286 -5.741 2.051
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.648 180.649 9.074 141.788
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
485.577 4.317.386 7.900 778.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.332 -50.016 1.279 -39.749
Ana Ortaklık Payları
506.909 4.367.402 6.621 817.880
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.435.261 3.817.966
Finansal Yatırımlar
7 1.124.740 423.682
Ticari Alacaklar
1.815.834 1.826.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 12.706 6.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.803.128 1.819.334
Diğer Alacaklar
39.220 31.584
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 4.775 20.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 34.445 11.048
Türev Araçlar
22 25.170 51.834
Stoklar
11 607.540 645.246
Canlı Varlıklar
12 7.476 21.174
Peşin Ödenmiş Giderler
21 94.940 80.783
Diğer Dönen Varlıklar
20 101.920 119.189
ARA TOPLAM
7.252.101 7.017.592
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.252.101 7.017.592
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 194.175 196.084
Ticari Alacaklar
36.748 45.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 36.748 45.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 122.130 121.287
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.215.920 1.214.680
Maddi Duran Varlıklar
14 1.119.209 1.033.430
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 236.153 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
672.081 717.710
Şerefiye
15 64.274 34.476
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 607.807 683.234
Peşin Ödenmiş Giderler
21 8.020 136.235
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 73.935 67.306
Diğer Duran Varlıklar
20 400.042 400.431
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.078.413 3.932.218
TOPLAM VARLIKLAR
11.330.514 10.949.810
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.050.431 1.514.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.050.431 1.514.169
Banka Kredileri
8 1.916.721 1.437.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 940 3.964
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 132.770 57.541
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 14.745
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
182.006 348.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.224 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 7.224 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
174.782 348.659
Banka Kredileri
8 128.413 348.659
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 46.369 0
Ticari Borçlar
656.388 819.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 1.283 308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 655.105 819.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 12.946 16.510
Diğer Borçlar
138.541 125.157
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 138.541 125.157
Türev Araçlar
22 0 69.084
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.291 63.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 44.291 63.084
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 9.514 7.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.196 23.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 18.781 15.855
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 11.415 7.989
ARA TOPLAM
3.124.313 2.987.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.124.313 2.987.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
611.344 625.813
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.105 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 12.105 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
599.239 625.813
Banka Kredileri
8 466.765 622.216
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 132.474 3.597
Diğer Borçlar
3.303 56.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.303 56.145
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 36.641 151.108
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.074 6.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 4.074 6.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.811 35.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 37.099 34.071
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
712 1.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 95.535 85.548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
788.708 960.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.913.021 3.947.919
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.935.684 6.661.678
Ödenmiş Sermaye
24 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
24 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -7.073 -2.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.394 -9.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.502 -8.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -8.502 -8.502
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -892 -892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
472.182 414.510
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 448.310 414.530
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23.872 -20
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24 23.872 -20
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 722.081 246.914
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.513.028 -416.991
Net Dönem Karı veya Zararı
449.237 3.633.096
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
481.809 340.213
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.417.493 7.001.891
TOPLAM KAYNAKLAR
11.330.514 10.949.810
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 9.750.419 8.839.227 3.521.709 3.640.217
Satışların Maliyeti
25 -8.926.805 -8.009.304 -3.214.350 -3.283.742
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
823.614 829.923 307.359 356.475
BRÜT KAR (ZARAR)
25 823.614 829.923 307.359 356.475
Genel Yönetim Giderleri
26 -202.088 -186.288 -68.809 -68.029
Pazarlama Giderleri
26 -289.110 -265.228 -92.399 -96.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 544.556 1.863.843 -19.875 1.423.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -161.138 -269.543 -6.681 -178.384
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 73.386 -238.192 3.614 -72.813
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
789.220 1.734.515 123.209 1.364.730
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 115.107 3.931.628 -18.440 8.828
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -9.117 -939.432 -5.766 -463.734
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
895.210 4.726.711 99.003 909.824
Finansman Gelirleri
30 54.509 412 16.690 -12.959
Finansman Giderleri
30 -433.857 -572.353 -114.617 -319.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
515.862 4.154.770 1.076 577.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -87.933 53.300 -2.250 56.281
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-91.302 -77.301 -2.296 -56.756
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.369 130.601 46 113.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
427.929 4.208.070 -1.174 633.930
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -71.333 0 2.413
DÖNEM KARI (ZARARI)
427.929 4.136.737 -1.174 636.343
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.308 -49.965 1.278 -39.766
Ana Ortaklık Payları
449.237 4.186.702 -2.452 676.109
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 33 0,17200000 1,60200000 -0,00100000 0,25900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
493.306 -1.044.162
Dönem Karı (Zararı)
427.929 4.136.737
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
427.929 4.208.070
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -71.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
117.330 -3.672.426
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15,16 227.498 273.330
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 0 302.376
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.234 11.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 10.182 6.453
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.793 3.596
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.259 1.947
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
95.184 53.077
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,29 -167.534 -135.959
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29,30 300.724 222.535
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 65.349 53.679
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 -103.355 -87.178
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-221.938 -554.946
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7,13,22 -13.681 -43.486
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -73.386 238.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 87.933 -53.300
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.514 -6.703
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 -3.892.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-129.759 -1.690.742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
116.267 -749.972
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.906 680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
122.173 -750.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.636 11.919
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.761 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.397 11.919
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
38.214 -403.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.477 422.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
975 696.446
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-230.452 -273.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.564 -2.902
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.944 55.125
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-157.944 55.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.381 -1.023.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
104.422 -194.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.959 -829.173
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
415.500 -1.226.431
Alınan Faiz
171.514 234.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -4.228 -6.034
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-89.480 -46.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-832.152 3.412.765
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
31 0 4.100.976
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
31.720 38.469
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.888
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4 16.156 -358.844
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-21.198 -5.346
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-727.518 -5.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.377 77.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -126.785 -416.370
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.737
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-25.904 -224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-304.585 97.866
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.993 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.993 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.154.304 6.966.122
Kredilerden Nakit Girişleri
10.024.596 6.933.992
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
129.708 32.130
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.180.894 -6.305.377
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.180.894 -6.305.377
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-68.182 0
Ödenen Temettüler
-260.995 0
Ödenen Faiz
-111.440 -215.648
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
167.615 -347.231
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-643.431 2.466.469
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
264.706 1.570.213
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-378.725 4.036.682
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.809.364 1.708.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.430.639 5.744.699
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 295.272 -665 32.196 312.427 -345.446 -471.545 2.608.363 391.703 3.000.066
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-765 -765 -765
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-65.513 -406.032 471.545 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
185.265 665 -5.230 4.186.702 4.367.402 -50.016 4.317.386
Dönem Karı (Zararı)
4.186.702 4.186.702 -49.965 4.136.737
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
185.265 665 -5.230 180.700 -51 180.649
Sermaye Arttırımı
36.648 36.648
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-224 -224
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-34.820 35.047 -45 182 -28.641 -28.459
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.003 11.003 -11.003 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-3.340 -3.340 16.078 12.738
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -6.566 -626 480.537 26.966 246.914 -744.625 4.186.702 6.982.845 356.545 7.339.390
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
475.167 3.157.929 -3.633.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.780 23.892 449.237 506.909 -21.332 485.577
Dönem Karı (Zararı)
449.237 449.237 -21.308 427.929
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.780 23.892 57.672 -24 57.648
Sermaye Arttırımı
167.615 167.615
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-260.995 -260.995 -3.322 -264.317
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.993 -4.993 0 -4.993
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3.685 3.685 -3.685 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29.400 29.400 2.320 31.720
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -8.502 -892 448.310 23.872 722.081 2.513.028 449.237 6.935.684 481.809 7.417.493
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797099
BIST