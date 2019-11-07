***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)427.929 4.136.737 -1.174 636.343DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar57.648 180.649 9.074 141.788Yabancı Para Çevrim Farkları33.756 185.214 -11.279 148.398Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)30.631 -4.851 26.094 -8.661Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.739 286 -5.741 2.051Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-6.739 286 -5.741 2.051Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.648 180.649 9.074 141.788TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)485.577 4.317.386 7.900 778.131Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.332 -50.016 1.279 -39.749Ana Ortaklık Payları506.909 4.367.402 6.621 817.880Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.435.261 3.817.966Finansal Yatırımlar7 1.124.740 423.682Ticari Alacaklar1.815.834 1.826.134İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 12.706 6.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.803.128 1.819.334Diğer Alacaklar39.220 31.584İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar34 4.775 20.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 34.445 11.048Türev Araçlar22 25.170 51.834Stoklar11 607.540 645.246Canlı Varlıklar12 7.476 21.174Peşin Ödenmiş Giderler21 94.940 80.783Diğer Dönen Varlıklar20 101.920 119.189ARA TOPLAM7.252.101 7.017.592TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.252.101 7.017.592DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 194.175 196.084Ticari Alacaklar36.748 45.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 36.748 45.055Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 122.130 121.287Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.215.920 1.214.680Maddi Duran Varlıklar14 1.119.209 1.033.430Kullanım Hakkı Varlıkları16 236.153 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar672.081 717.710Şerefiye15 64.274 34.476Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 607.807 683.234Peşin Ödenmiş Giderler21 8.020 136.235Ertelenmiş Vergi Varlığı32 73.935 67.306Diğer Duran Varlıklar20 400.042 400.431TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.078.413 3.932.218TOPLAM VARLIKLAR11.330.514 10.949.810KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.050.431 1.514.169İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.050.431 1.514.169Banka Kredileri8 1.916.721 1.437.919Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 940 3.964İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 132.770 57.541Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 0 14.745Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları182.006 348.659İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.224 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 7.224 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları174.782 348.659Banka Kredileri8 128.413 348.659Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 46.369 0Ticari Borçlar656.388 819.711İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 1.283 308İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 655.105 819.403Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 12.946 16.510Diğer Borçlar138.541 125.157İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 138.541 125.157Türev Araçlar22 0 69.084Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)44.291 63.084İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 44.291 63.084Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 9.514 7.692Kısa Vadeli Karşılıklar30.196 23.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 18.781 15.855Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 11.415 7.989ARA TOPLAM3.124.313 2.987.910TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.124.313 2.987.910UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar611.344 625.813İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.105 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 12.105 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar599.239 625.813Banka Kredileri8 466.765 622.216Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 132.474 3.597Diğer Borçlar3.303 56.145İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 3.303 56.145Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4 36.641 151.108Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.074 6.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 4.074 6.047Uzun Vadeli Karşılıklar37.811 35.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 37.099 34.071Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar712 1.277Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 95.535 85.548TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER788.708 960.009TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.913.021 3.947.919ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.935.684 6.661.678Ödenmiş Sermaye24 2.616.938 2.616.938Sermaye Düzeltme Farkları24 143.526 143.526Geri Alınmış Paylar (-)24 -7.073 -2.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 35.159 35.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.394 -9.394Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.502 -8.502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -8.502 -8.502Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -892 -892Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)472.182 414.510Yabancı Para Çevrim Farkları24 448.310 414.530Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)23.872 -20Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)24 23.872 -20Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 722.081 246.914Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.513.028 -416.991Net Dönem Karı veya Zararı449.237 3.633.096Kontrol Gücü Olmayan Paylar481.809 340.213TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.417.493 7.001.891TOPLAM KAYNAKLAR11.330.514 10.949.810Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 9.750.419 8.839.227 3.521.709 3.640.217Satışların Maliyeti25 -8.926.805 -8.009.304 -3.214.350 -3.283.742TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)823.614 829.923 307.359 356.475BRÜT KAR (ZARAR)25 823.614 829.923 307.359 356.475Genel Yönetim Giderleri26 -202.088 -186.288 -68.809 -68.029Pazarlama Giderleri26 -289.110 -265.228 -92.399 -96.127Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 544.556 1.863.843 -19.875 1.423.608Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -161.138 -269.543 -6.681 -178.384Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 73.386 -238.192 3.614 -72.813ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)789.220 1.734.515 123.209 1.364.730Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 115.107 3.931.628 -18.440 8.828Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -9.117 -939.432 -5.766 -463.734FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)895.210 4.726.711 99.003 909.824Finansman Gelirleri30 54.509 412 16.690 -12.959Finansman Giderleri30 -433.857 -572.353 -114.617 -319.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)515.862 4.154.770 1.076 577.649Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32 -87.933 53.300 -2.250 56.281Dönem Vergi (Gideri) Geliri-91.302 -77.301 -2.296 -56.756Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.369 130.601 46 113.037SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)427.929 4.208.070 -1.174 633.930DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -71.333 0 2.413DÖNEM KARI (ZARARI)427.929 4.136.737 -1.174 636.343Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.308 -49.965 1.278 -39.766Ana Ortaklık Payları449.237 4.186.702 -2.452 676.109Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 33 0,17200000 1,60200000 -0,00100000 0,25900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI493.306 -1.044.162Dönem Karı (Zararı)427.929 4.136.737Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)427.929 4.208.070Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -71.333Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler117.330 -3.672.426Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,14,15,16 227.498 273.330Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler29 0 302.376Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.234 11.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 10.182 6.453Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.793 3.596Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.259 1.947Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler95.184 53.077Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28,29 -167.534 -135.959Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29,30 300.724 222.535Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri28 65.349 53.679Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri28 -103.355 -87.178Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-221.938 -554.946Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7,13,22 -13.681 -43.486Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -73.386 238.192Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 87.933 -53.300Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.514 -6.703Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 0 -3.892.962İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-129.759 -1.690.742Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler116.267 -749.972İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.906 680İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)122.173 -750.652Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.636 11.919İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)15.761 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.397 11.919Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler38.214 -403.784Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-229.477 422.745İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)975 696.446İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-230.452 -273.701Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.564 -2.902Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-157.944 55.125İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-157.944 55.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler114.381 -1.023.873Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)104.422 -194.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.959 -829.173Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları415.500 -1.226.431Alınan Faiz171.514 234.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -4.228 -6.034Vergi İadeleri (Ödemeleri)-89.480 -46.008YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-832.152 3.412.765Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri31 0 4.100.976Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri31.720 38.469Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -5.888İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4 16.156 -358.844İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-21.198 -5.346Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-727.518 -5.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.377 77.822Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -126.785 -416.370Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -12.737Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-25.904 -224FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-304.585 97.866İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-4.993 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.993 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.154.304 6.966.122Kredilerden Nakit Girişleri10.024.596 6.933.992İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri129.708 32.130Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.180.894 -6.305.377Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.180.894 -6.305.377Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-68.182 0Ödenen Temettüler-260.995 0Ödenen Faiz-111.440 -215.648Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)167.615 -347.231YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-643.431 2.466.469Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi264.706 1.570.213NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-378.725 4.036.682DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.809.364 1.708.017DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.430.639 5.744.699Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 295.272 -665 32.196 312.427 -345.446 -471.545 2.608.363 391.703 3.000.066Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-765 -765 -765Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-65.513 -406.032 471.545 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)185.265 665 -5.230 4.186.702 4.367.402 -50.016 4.317.386Dönem Karı (Zararı)4.186.702 4.186.702 -49.965 4.136.737Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)185.265 665 -5.230 180.700 -51 180.649Sermaye Arttırımı36.648 36.648Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-224 -224Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-34.820 35.047 -45 182 -28.641 -28.459Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış11.003 11.003 -11.003 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-3.340 -3.340 16.078 12.738Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -6.566 -626 480.537 26.966 246.914 -744.625 4.186.702 6.982.845 356.545 7.339.390Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler475.167 3.157.929 -3.633.096 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.780 23.892 449.237 506.909 -21.332 485.577Dönem Karı (Zararı)449.237 449.237 -21.308 427.929Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33.780 23.892 57.672 -24 57.648Sermaye Arttırımı167.615 167.615Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-260.995 -260.995 -3.322 -264.317Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.993 -4.993 0 -4.993Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması3.685 3.685 -3.685 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler29.400 29.400 2.320 31.720Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -8.502 -892 448.310 23.872 722.081 2.513.028 449.237 6.935.684 481.809 7.417.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797099BIST